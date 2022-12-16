В Чувашии обсудили вопросы развития госпабликов

В столице республики прошёл семинар, посвященный развитию системы госпабликов. Организаторами выступили Администрация Главы Чувашской Республики совместно с Центром управления регионом (ЦУР).

Напомним, с 1 декабря 2022 года госорганы и их подведомственные учреждения обязаны вести госпаблики в социальных сетях. Выстроить эту работу и научиться общаться с интернет-пользователями на их языке представителям власти помогает ЦУР Чувашии.

Как в регионе исполняется федеральный закон о госпабликах? Зачем получать метку «Госорганизация» в соцсетях? Почему важно визуальное оформление госпаблика? Обсудить эти и другие вопросы собрались участники семинара – курирующие заместители министров, пресс-секретари ведомств и администраторы пабликов учреждений.

Открыл мероприятие Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов. Он отметил, что развитие сети госпабликов является частью внутренней и информационной политики региона.

О проделанной работе по развитию госпабликов рассказала старший специалист по работе в социальных сетях ЦУР Чувашии Алина Кириллова. Она отметила важность информационной открытости власти и законодательного закрепления госпабликов, а также подвела итоги реализации мероприятий по их созданию. «За два года нам удалось составить мощную сеть из более 2 тысяч официальных аккаунтов министерств и ведомств, муниципалитетов и их бюджетных организаций, аудитория которых составляет около 1,2 млн человек. По подключаемым сообществам лидируют Минздрав, Минобразования и Минтруд Чувашии. При этом отмечу, что все министерства и ведомства на 100% подключили свои подведомственные организации к системе «Госпаблики», — сообщила Алина Кириллова.

«Совместно с ЦУР и органами власти мы провели огромную работу по формированию сети госпабликов на территории региона. Задача на следующий год – формирование качественного и актуального контента, интересного жителям республики. Лучшие практики, опыт конкретного успешного госпаблика будем тиражировать на другие отрасли. Главное – вовлеченность жителей Чувашии в обсуждение важных вопросов», — прокомментировала врио главы Минцифры Чувашии Екатерина Грабко.

Также участники говорили о том, как лучше выстраивать общение жителей и власти в соцсетях, с какими проблемами приходится сталкиваться, как создавать качественный и полезный контент для пользователей, обсудили лучшие практики ведения госпабликов.

Подводя итоги, Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов сказал: «На уровне ПФО, но и на уровне страны наша работа по обратной связи и информированности жителей налажена. Но есть к чему стремиться. Правительство республики работает для жителей Чувашии, и госпаблики должны об этом интересно рассказывать».

Завершающей нотой мероприятия стало награждение благодарственными письмами за активное сотрудничество с Центром управления регионом Чувашской Республики и достигнутые успехи в развитии пабликов госучреждений. Наградами ЦУР отмечены пресс-секретарь министра труда и социальной защиты Маргарита Мельникова, ведущий специалист по связям с общественностью КУ ЧР «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Виктория Михайлова, ведущий специалист по связям с общественностью КУ ЧР «Центр организации и безопасности дорожного движения» Александра Никонорова, пресс-секретарь министра природных ресурсов и экологии Наталья Камаева ипресс-секретарь министра здравоохранения Роман Павлов, специалист по связям с общественностью БУ ЧР «Городская клиническая больница №1» Екатерина Матвеева, заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ «Чебоксарский техникум технологии питания и кооперации» Марина Лежнина и специалист по социальной работе АУ «КЦСОН г. Чебоксары» Вера Иванова.