Арина Осипова: «Полученный опыт ценнее побед»

В начале декабря были объявлены победители II республиканского конкурса профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью «PROFI-21». О том, как проходил конкурс, газета уже сообщала в своих социальных сетях.



А про то, что в число победителей сразу в двух номинациях вошла шумерлинка, мы еще не рассказывали. Это выпускница школы № 3 Арина Осипова, ныне студентка Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского. Ей удалось стать победительницей в номинации «Студенты и школьники старших классов», а также занять 2-е место в номинации «Работа в социальных сетях (SMM)».

Писать грамотно и содержательно (а это умение сыграло немаловажную роль на конкурсе) А. Осипова научилась благодаря своей учительнице русского языка Надежде Анатольевне Ивановой. В годы учебы Арины в третьей школе она смогла увлечь ученицу своим предметом и вложила базовые знания. И, как считает нынешняя студентка, именно поэтому она прошла в финал конкурса «PROFI-21».



«У меня были очень хорошие учителя, в том числе и классные руководители: сначала Оксана Владимировна Разуваева, позже — Татьяна Александровна Алексеева. Я с удовольствием участвовала в олимпиадах по обществознанию, праву, русскому языку и литературе», — вспоминает школьные годы Арина. И лишь вскользь упоминает: в 8 классе заняла 2-е место в городской олимпиаде по обществознанию, а в 9 классе прошла на республиканский этап по правоведению. Девушка также ездила на курсы для одаренных детей, проводимые центром «Эткер».



Решение уйти из школы после 9 класса пришло к Арине весьма неожиданно. Она посоветовалась с мамой, которая всегда направляла ее по жизни, и пришла к выводу, что со средним баллом аттестата 5.0 у нее весьма высокие шансы поступить в желаемое учебное заведение. А ОГЭ в тот 2020 год не сдавали. За два дня до окончания приема заявлений Арина остановила свой выбор на специальности «Реклама» в Чебоксарском профессиональном колледже им. Н.В. Никольского.



Уехать после 9 класса в другой город было достаточно волнительно, но родители поддерживали ее и на расстоянии. Если в начале и были сомнения насчет правильности выбранного пути, то отличный преподавательский состав и дружные однокурсники их быстро развеяли. Сегодня Арина обучается уже на 3-м курсе, получает повышенную стипендию и до сих пор в ее зачетке не было ни одной четверки.



А. Осиповой близки предметы, связанные с написанием рекламных текстов, фотографированием и видеосъемкой. Нравится ей и студенческий дух, витающий в общежитии, тем более что ее окружает творческая молодежь, обучающаяся интересным специальностям.



Номинация для школьников старших классов и студентов в конкурсе «PROFI-21» в этом году была введена впервые. Испытать свои силы в нём Арине и ее однокурснице предложила преподаватель колледжа Наталия Сергеевна Евграфова. На начальном этапе участникам нужно было отослать видеоролик-приветствие, рассказать о себе, пройти тест и отправить презентацию проекта.

Потрудились девочки с удовольствием, и о том, что последует продолжение, даже не задумывались. А потом пришли списки тех, кто прошел в финал, и каково же было удивление Арины, узнавшей, что она в их числе!



До этого они с однокурсницей уже успели посетить семинары и различные мастер-классы для участников конкурса, которые были связаны и с рекламной деятельностью. «За несколько часов мы получили даже больше информации, что ожидали. Слушали выступления почетных гостей, спикеров, известных блогеров, в том числе и федеральных. Особенно мне понравились мастер-класс руководителя редакции региональных новостей ТАСС Андрея Цицинова и выступление блогера Ярослава Федосеева», — делится впечатлениями Арина.



А 2 декабря состоялся финал. Волновалась ли юная конкурсантка? Еще как. Сначала финалистам нужно было написать пресс-релиз. Арине досталась очень сложная политическая статья, но она справилась и даже удостоилась похвалы. Далее предстояло собеседование, где девушка была в роли пресс-секретаря, защищающего интересы предприятия в конкретном случае. Для всех участников конкурсы были одинаковые, просто студентов и школьников судили отдельно. И среди них Арине не было равных.



Во время собеседования у нее также спросили, как она намерена продвигать определенное мероприятие? В первую очередь, девушка отметила актуальность Телеграм-канала и то, что, к примеру, можно записать 10-секундное видео по теме.



Арина проявила активность и в командной работе по продвижению информации в соцсетях. Ее предложения были замечены жюри, и А. Осипова удостоилась 2-го места в номинации «Работа в социальных сетях (SMM)». Кстати, опыта работы в соцсетях у Арины на сегодняшний день практически нет. Но зато появилось желание писать посты для группы ЧПК им. Никольского в «ВКонтакте».



Конечно же, победы студентки стали приятной новостью для всего коллектива колледжа. А больше всех, наверное, обрадовалась ее мама, которая по праву может гордиться своей дочерью. Арина очень благодарна своим родителям за поддержку и за то, что они направляют ее по жизни.

«Конкурс мне очень понравился. Думала, приму участие, наберусь опыта, а в следующий раз уже посмотрим. А тут сразу 1-е и 2-е места! Радует, что у победителей есть право на прохождение стажировки в Высшей школе экономики на несколько дней и возможность прохождения курса «ТВ- и онлайн-журналистика» в онлайн-школе «Russia Today». Можно сказать, что передо мной открылись новые возможности.



Буду ли я участвовать в следующем году? Планирую. И, видимо, не только я, ведь одна из моих соперниц уже многозначительно сказала мне: «Посмотрим, что будет в следующем году», — поделилась впечатлениями шумерлинка.

На фото: А. Осипова (вторая справа) на церемонии награждения.

Татьяна Александрова.