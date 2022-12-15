ЦУР Чувашии собрал блогерский «Улах»

«Нет будущего у народа, который забывает свое прошлое», — гласит чувашская народная пословица. Народ Чувашии обладает уникальной и богатой культурой. Сохраняя свои традиции, чуваши кропотливо оберегают свой фольклор, народные ремесла, бережно хранят память о своем прошлом.

Это хорошо знают известные блогеры республики, которых в формате древних чувашских посиделок «Улах» в этнокомплексе «Ясна» собрал Центр управления регионом Чувашской Республики. На своих страницах в социальных сетях авторы регулярно пишут о чувашском крае: о его самобытности и его развитии.

ЦУР Чувашии на протяжении 2 лет своей деятельности сотрудничает с блогерским сообществом. Как отметила руководитель ЦУР Татьяна Немцева, блогеров сегодня читают, прислушиваются к их мнению о происходящем вокруг. Они просто и доступно рассказывают о людях, интересных местах республики, о том, чем живет и дышит Чувашия.

И сегодня мы видим в соцсетях интерес к национальным традициям. Тому доказательство – блеск в глазах участников «Улаха», которые сменили современные наряды на чувашские традиционные. Это и понятно, сурбан, масмак, кепе, хушпу, тухья, нагрудные украшения, щедро обсыпанные блестящими и звенящими монетками – каждый женский наряд выражает свой неповторимый оттенок, образ меняется невероятно. Костюм мужчин менее богат, но по-своему интересен – вышитая рубаха или кепе, да шупар.

Блогеров познакомили и с Дубом Киреметь, которому уже 400 лет. По легенде когда-то он стал одним большим дуплом. Сказали тогда мудрецы, в обрядах понимающие, что приходить к дубу нужно чаще, добрые слова в его адрес говорить и верить, что он обретет мощь и силу. Так и случилось: сейчас ствол не обхватить, дупло корой покрылось, а ветки аж до неба достают. Теперь уже дерево людям силу дарит. Блогеры ему песни спели, хоровод поводили, желания загадали.

После морозной прогулки всех ждал вкусный стол. Какай шӳрпи, шӑрттан, пӑрҫа пӑтти (гороховая каша), блинчики с яблочным пюре, моченые помидоры, травяной чай – это то, что когда-то ели наши предки и любим мы.

Впечатления блогеров не оставили себя долго ждать. Дарья Берестова ведет свой канал «Семейство» на ютуб и наснимала контента больше, чем на один влог: «Я рада, что меня пригласили. Хоть я чувашский не знаю и родилась не здесь, но я в восторге. Меня тронула история про дуб. Когда подходишь, видишь просто дуб и полянку, а когда тебе рассказывают историю и ты узнаёшь про это место, про людей, которые неравнодушны и приложили массу усилий для этого места, ты начинаешь по-другому смотреть на всё вокруг. Угощение понравилось, очень вкусная и простая еда. Очень хочется и летом туда попасть, увидеть музей музыкальных инструментов. Баню, которая на реставрации. Место поразительное!»

Чувашинформ.рф.