15 декабря во всех налоговых органах России пройдет День открытых дверей для налогоплательщиков по вопросам введения института единого налогового счета, направленного на упрощение порядка расчетов налогоплательщиков с бюджетом (будет применяться с 1 января 2023 года).
Все желающие смогут узнать, что такое единый налоговый счет, как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных платежей, как будут учитываться и распределяться обязательные платежи, как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам. Специалисты подробно расскажут обо всех преимуществах единого налогового счета и о других новшествах администрирования налогоплательщиков в 2023 году.
Прием посетителей в рамках Дня открытых дверей будет осуществляться с 9 до 20 часов.
День открытых дверей по вопросам введения единого налогового счета
15 декабря во всех налоговых органах России пройдет День открытых дверей для налогоплательщиков по вопросам введения института единого налогового счета, направленного на упрощение порядка расчетов налогоплательщиков с бюджетом (будет применяться с 1 января 2023 года).