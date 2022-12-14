Красивые даты для свадьбы в грядущем году

Многие молодые пары хотят выбрать именно те даты, которые несут особенный смысл и символику для новобрачных.

На грядущий год в Чувашии среди брачующихся популярной датой стало 3 марта (03.03.2023). На этот день уже подано 16 заявлений. Следующей датой для молодоженов является 23.03.2023 – 17 заявлений.

На 2023 год в органы ЗАГС Чувашской Республики подали заявления на бракосочетание 398 пар, из них на летний период — 157 заявлений. Для подачи заявления на регистрацию брака в желаемые дату и время молодожены могут воспользоваться порталом госуслуг. Через него доступны просмотр свободных дат в органах ЗАГС на несколько месяцев вперед и подача заявления о заключении брака. Желательно предварительно позвонить в органы ЗАГС для уточнения статуса брони заявления.

Минюст Чувашии.