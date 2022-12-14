Для тех, кто верит в чудо. И тех, кто может его сотворить

18 декабря в Чувашском государственном театре оперы и балета состоится самое крупное праздничное мероприятие для детей с ограниченными возможностями — Ёлка “Снежная Королева”. В рамках подготовки к Ёлке проходит акция “Волшебная рукавица” по сбору средств на приобретение подарков каждому подопечному благотворительного фонда им. Ани Чижовой.

В празднике примут участие более 100 детей с неизлечимыми заболеваниями, а также их родители, братья и сестры из Чебоксар, Новочебоксарска, ряда районов Чувашии и Марий Эл. На данный момент это единственное в Чувашии представление, адаптированное под возможности и потребности детей с неизлечимыми заболеваниями.

Подарки приобретаются индивидуально, в соответствии с потребностями ребенка. Добавим, что подарки получат абсолютно все подопечные, в том числе и те, кто не сможет присутствовать на Ёлке. Таких детей десант Деда Мороза посетит на дому.

К акции по сбору подарков “Волшебная рукавица-2023” присоединились уже десятки благотворителей — организаций и неравнодушных людей. Механизм акции “Волшебная рукавица-2023” простой: вы можете лично поддержать акцию, перечислив средства, тем самым поручив фонду купить подарок; вы можете выбрать в списке подарок для ребенка и написать в фонд, что вы готовы его купить и доставить в отделение фонда в Чебоксарах. А если вы представляете организацию, то можно провести свою благотворительную акцию по сбору средств среди сотрудников и либо перечислить средства, либо же выбрать подарки, купить и привезти. Очень важно успеть это сделать до 12 декабря, каждый подарок будут упаковывать и украшать. Страница акции: https://fondani.ru/campaign/volshebnaya-rukavitsa-2023 .

Миссия наших Ёлок — не просто развлечь детей, а показать им и всем, что такой праздник может быть доступен для маломобильных детей, если приложить усилия. Мы стремимся помочь семьям с такими детьми снять наложенные на себя ограничения.

Источник: www.fondani.ru.