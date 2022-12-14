Детская библиотека Шумерли объявляет начало онлайн-конкурса детского творчества «Волшебство новогодней открытки»

Открывает новогодний и рождественский калейдоскоп библиотечных событий, полюбившийся юным шумерлинцам, V городской онлайн-конкурс детского творчества «Волшебство новогодней открытки», организованный городской детской библиотекой-филиалом №1 им. С.Я. Маршака МБУ «Городская централизованная библиотечная система» при поддержке отдела культуры администрации города.

Конкурс проводится в онлайн режиме в официальной группе детской библиотеки ВКонтакте.

Творческие работы могут содержать как новогодние, так и рождественские мотивы. В период с 12 по 25 декабря все желающие в возрасте от 5 до 18 лет имеют возможность отправить конкурсные заявки с тэгом #ВолшебствоШумерляБиблиотеки на электронный адрес организаторов либо принести их в библиотеку по адресу: ул. Ленина дом 17. Итоговая выставка-презентация творческих работ будет представлена 26 декабря в официальной группе ВКонтакте Детская библиотека им. С.Я.Маршака города Шумерля». Все работы победителей и участников будут отмечены электронными дипломами и сертификатами.

Куратор конкурса Жидкова Татьяна Геннадьевна. Справки по телефону 2-02-14.

Источник: gshum.cap.ru.