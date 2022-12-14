В Чувашии аудитория госпабликов в соцсетях превысила 1 млн человек

1 декабря вступил в силу закон о госпабликах. Правительство РФ определило площадки для их ведения. Основной из них стала социальная сеть ВКонтакте.



В Чувашской Республике созданы официальные страницы всех органов исполнительной власти, а также их подведомственных организаций.

На сегодняшний день аудитория госпабликов составляет более 1 миллиона человек. Они могут не только узнать актуальные новости региона, но и написать обращение. Вскоре появится возможность получить конкретные госуслуги.



Промежуточные итоги реализации закона о госпабликах обсудили Минцифры РФ совместно с АНО «Диалог Регионы», компанией VK и руководством российских регионов.



На встрече обсуждались планы по улучшению качества контента и вовлеченности пользователей в официальные сообщества.



«В этом году мы запустили процесс создания инфраструктуры госпабликов. На данный момент функционируют более 130 тыс. страниц ведомств и подведомственных учреждений, создан единый порядок работы госорганов в соцсетях. В следующем году мы будем ставить акцент на качестве ведения официальных страниц и мотивации администраторов сообществ», — подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.



В регионах страны ЦУРы, подразделения АНО «Диалог Регионы», оказывают методологическую поддержку на каждом этапе работы в этом направлении. В 2022 году проведено более 3 тысяч образовательных мероприятий для администраторов сообществ. О дальнейших планах рассказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.



«В октябре «Диалог» проводил социологическое исследование: 51% пользователей соцсетей читают паблики органов власти и госучреждений. Не будет преувеличением сказать, что госпаблики — это базовая инфраструктура власти для работы в интернете. Цель 2023 года — улучшить качество контента. Это большой вызов для нас: в среднем на регион приходится 1 700 пабликов, при этом у большинства госучреждений нет возможности нанять отдельного специалиста. С осени этого года мы запустили на базе ЦУР вместе с регионами комплексную систему очного обучения и мотивации действующих администраторов госпабликов. Будем продолжать и усиливать эту работу», — отметил Владимир Табак.