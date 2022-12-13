Чувашия представила в Москве обновленную «Вышитую карту России»

12 декабря в Москве Чувашия представила свой один из самых масштабных культурных проектов – «Вышитую карту России», объединившую теперь уже все 89 регионов страны.

Руководитель республики отметил, что проект «Вышитая карта» показал, насколько красива и разнообразна наша страна. Продемонстрировал историческое единство народов, способных объединиться как через искусство, так и через другие составляющие и ответить на любые вызовы, возникающие перед Родиной.

Он также выразил признательность всем причастным к созданию «Вышитой карты России» – мастерам, Правительству России и Администрации Президента РФ, которые поддерживали регион на каждом этапе, и, конечно же, амбассадору проекта – директору и художественному руководителю Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежде Бабкиной. Ей Николаев вручил медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Народная артистка России в свою очередь поблагодарила Главу республики его управленческую команду за развитие национальных традиций и культуры.

На презентации присутствовали и другие высокие гости – представители Совета Федерации и Госдумы России, главы субъектов РФ. Ведущая мероприятия народная артистка РСФСР Анна Шатилова назвала проект настоящим рукотворным чудом.

чувашинформ.рф.