В соответствии с решением Правительства России программа социальной газификации стала бессрочной и распространилась на медицинские и образовательные организации. Теперь они смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям.

Речь идет о детских садах, школах, поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях врачей общей практики и врачебных амбулаториях, расположенных в газифицированных населённых пунктах. Таким учреждениям больше не придется платить за строительство газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, и за само подключение зданий к газораспределительным сетям.

Также продлевается программа социальной газификации, в рамках которой бесплатно догазифицируются домовладения граждан. Теперь она будет действовать бессрочно. Это даст возможность большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их дома. Без взимания платы будет осуществляться подключение к газораспределительным сетям оборудования, расположенного в домах граждан, намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. При этом в населенных пунктах должны быть проложены газораспределительные сети и осуществляться транспортировка газа.

Постановление Правительства России вступает в силу с 1 марта 2023 года.

Источник: Минтруд Чувашии.