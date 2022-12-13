Минобороны России организовало доставку почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи в ходе проведения СВО

«В целях обеспечения доставки почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции, воинские части, в которых они проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил РФ (ФПС)», — сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки, через ближайшие отделения «Почты России» по адресу: «103400, город Москва-400, номер воинской части», — добавили в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.

В целях обеспечения пересылки личных писем военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, воинские части, в которых они проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи.

Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки, через ближайшие отделения «Почты России» по адресу: «103400, город Москва-400, номер воинской части».

Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.

Военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой. Для этого каждый военнослужащий будет обеспечен почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.

Минобороны РФ организовало доставку почтовых отправлений военнослужащим в зоне СВО Подробнее: https://www.m24.ru/videos/obshchestvo/05122022/528010?utm_source=CopyBuf

Источник: wkchr.rchuv.ru.