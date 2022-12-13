Из полицейской практики

2 декабря в полицию обратился работник одного из медицинских учреждений Чебоксар с заявлением о мошенничестве. В начале октября нынешнего года 57-летнему мужчине сообщили по телефону, что в ранее приобретенном им витаминном препарате были обнаружены опасные для здоровья вещества, в связи с чем покупателям выплачивается компенсация. Доверчивого чебоксарца убеждали в необходимости оплатить услуги по расчету и переводу денег, страхования и тому подобное и в течение двух месяцев обманом похитили у него около 2 миллионов рублей. Денежные средства потерпевший перевел через отделение почты на счета шести различных лиц, пока не догадался, что стал жертвой мошенничества.

25 ноября в отдел полиции № 5 УМВД России по городу Чебоксары с заявлением о мошенничестве обратилась 68-летняя местная жительница. Ещё в середине октября в популярной социальной сети она увидела рекламу о возможности получения крупного дохода. Заинтересовавшись, позвонила по указанному номеру телефона и начала выполнять указания собеседника, который объяснил, что суть заработка заключается в купле-продаже акций.

С 21 октября по 9 ноября жительница перевела на различные счета около миллиона рублей, а когда решила вывести их, то с неё потребовали ещё порядка полумиллиона рублей якобы для создания банковской ячейки и для налога на прибыль. После перевода 1,48 млн рублей потерпевшая отказалась вкладывать средства в связи с их отсутствием. Злоумышленники пообещали прислать курьера с её же деньгами и перестали выходить на связь.

Догадавшись об обмане, женщина обратилась за помощью в полицию, где рассказала, что 708 тыс. рублей взяла в кредит, а 772 тыс. рублей копила на протяжении нескольких лет.

23 ноября в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Чебоксары с заявлением о мошенничестве обратилась 65-летняя местная жительница. Ей позвонила женщина, представилась сотрудницей правоохранительных органов и сообщила, что в материалах некоего уголовного дела фигурирует доверенность на её имя, с помощью которой можно оформить кредит. После этого с ней стал общаться псевдосотрудник банка, который убедил жительницу Чебоксар обналичить все сбережения и перечислить на продиктованный им счёт якобы для отслеживания движения денежных средств. Поверив, чебоксарка перевела мошенникам 1,197 млн рублей, а потом поняла, что её обманули.

22 ноября в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Чебоксары с заявлением о мошенничестве обратился 41-летний местный житель. Он увидел в Интернете рекламу крупной энергетической компании с информацией о возможности крупного заработка в короткие сроки и указал свои данные и номер телефона. Чебоксарцу позвонил мужчина, представившийся трейдером компании, и предложил сыграть на бирже. Потерпевший оформил несколько кредитов на общую сумму 950 тысяч рублей и перевёл деньги на счета, продиктованные телефонным собеседником. Когда вывести «инвестированные» средства не удалось, горожанин догадался, что общался с мошенником.

Источник: 21.мвд.рф.