Жителям Чувашии в прямом эфире расскажут об универсальном пособии

С начала следующего года в Чувашии, как и во всех регионах страны, беременным женщинам и семьям с детьми будут платить универсальное пособие. Какие уже действующие меры поддержки оно объединит, кто сможет его получать и какие документы необходимы – об этих и других нюансах расскажут спикеры прямого эфира, который пройдет во вторник, 13 декабря, в 16 часов в сообществе «Чувашская Республика» в социальной сети ВКонтакте.

Свои вопросы жители республики уже сейчас могут оставить под постом-анонсом или завтра в чате прямой трансляции. Мероприятие пройдет при поддержке ЦУР Чувашии.

чувашинформ.рф.