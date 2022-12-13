Жители Чувашии стали чаще решать свои проблемы через соцсети

Об этом в эфире Национального телевидения в программе «По существу» рассказали заместитель руководителя ЦУР Чувашии Алексей Белов и методолог Центра Андрей Никифоров.

«Мы фиксируем сообщения жителей, обрабатываем и направляем их в соответствующие органы, чтобы проблемы жителей были решены. Этот механизм работает. По сравнению с прошлым годом люди со своими проблемами стали чаще обращаться через социальные сети. Данные социологов ЦУР Чувашии показывают, что процент людей, которые считают, что практика ответов власти в социальных сетях полезна и значима, возросла до 53%. То есть наши жители почувствовали пользу от работы этого механизма», — сообщил Алексей Белов.

С начала года ЦУР Чувашии зафиксировал, обработал и передал на исполнение в муниципалитеты более 43 тысяч обращений, из них через соцсети поступило 28 тысяч сообщений, через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» — 15 тысяч. Наибольшее внимание и реакцию жителей вызвали такие темы, как дороги, ЖКХ и благоустройство.

«Большое количество сообщений в этом году поступило от жителей городов Чебоксары, Канаш и Новочебоксарск. Отмечу, что за прошедшие выходные люди массово сигнализировали о заснеженных дорогах и тротуарах. Также они жаловались на отключение электричества и повреждение линий электропередач в связи с неблагоприятными погодными условиями. Всего поступило около 200 сообщений в соцсетях» — прокомментировал Андрей Никифоров.

Также на встрече говорили о прямых эфирах органов власти, образовательных семинарах ЦУР Чувашии и обучении госслужащих.

«За текущий год ЦУР Чувашии провел 35 образовательных мероприятий, в которых приняло участие более одной тысячи человек. Обучение проводилось по направлениям: работа с госпабликами, инцидент, ПОС, видеоконтент, качественное ведение социальных сетей. В этом году около 500 госслужащих проходят образовательный курс по информационной безопасности на закрытой образовательной платформе «Диалог. Регионы». Также в этом году совместно с органами власти и местного самоуправления проведено 47 прямых эфиров, на которых жители республики смогли получить ответы на свои вопросы от первого лица. Я думаю, что в следующем году мы будем развивать это направление, так как эта практика востребована среди жителей региона», — отметил Алексей Белов.

Программу «По существу» с участием сотрудников ЦУР Чувашии смотрите сегодня в 19:30 на Национальном телевидении Чувашии.