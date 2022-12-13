В республике приводят в порядок дворы и тротуары

Ожидаемым последствием снегопада и ледяного дождя последних дней стал рост числа сообщений пользователей соцсетей о плохо очищенных дворах, тротуарах и лестницах.

Причем если за прошедший месяц было зафиксировано 400 таких обращений жителей, то только за последние четыре дня специалисты Центра управления регионом Чувашской Республики зафиксировали и обработали 158 сообщений. Все сигналы переданы ответственным службам, решение вопросов взято на контроль.

Активнее всех, по данным ЦУР, в соцсетях пишут чебоксарцы – они оставили больше трети поступивших обращений. Например, горожане указали на неочищенную лестницу между домами 70 и 72 по проспекту Тракторостроителей, рассказали о заледеневшей площадке перед детской поликлиникой по Эгерскому бульвару, 6/1 и оставили сообщение о некачественной уборке двора по ул. Гражданская, 117: «Расчищены только тропинки, оставлены горы снега – неудобно выходить из подъезда».

Каждый из упомянутых участков приведен в порядок: снег убран, территория посыпана песчано-солевой смесью.

чувашинформ.рф.