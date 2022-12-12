С середины 2023 года в Чувашии появятся новые меры поддержки медработников

Соответствующие предложения были направлены Главе Чувашской Республики Олегу Николаеву, заявил на еженедельном совещании в Доме Правительства заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр здравоохранения Владимир Степанов. С учетом необходимости разработки и утверждения необходимых нормативно-правовых документов они начнут действовать с середины 2023 года.

На 1 декабря в Чувашии укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, составляет: врачами – 75,5% (план – 89,7%), средними медицинскими работниками – 76,27% (план – 85%), фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов – 76,27% (план 85%).

Начиная с 2012 года, в республике реализуется федеральная программа «Земский доктор», с 2018 года — «Земский фельдшер»: единовременные компенсационные выплаты предоставлены 627 врачам и 130 средним медицинским работникам. В текущем году выплаты получили 59 врачей и 24 средних медработника.

С 2014 года Минздравом Чувашии также заключено 2 295 договоров о целевом обучении граждан по программам высшего и среднего профессионального образования. Обучающимся «целевикам» предоставляются стипендии: студентам вуза — в размере 3 000 рублей, ординаторам — 5 000 рублей; студентам медколледжа – 2 000 рублей.

В целях устранения дефицита медицинских кадров в Чувашии в комплекс мер социальной поддержки работников здравоохранения, в том числе в сельской местности и малых городах, в настоящее время также входят:

— предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья (до 70% от стоимости жилья), с 2003 г. улучшили свои жилищные условия 371 медицинский работник;

— выделение служебного жилья (предоставлено 29 служебных помещений медицинским работникам);

— предоставление (с апреля 2020 г.) ипотечных кредитов на льготных условиях медицинским работникам в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» (возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) в целях снижения процентной ставки по кредитному договору с 3 до 0,1 процента годовых), воспользовался 31 работник (в том числе в 2022 г. – 4 человека);

— субсидирование и рефинансирование ипотечных (жилищных) кредитов (в 2022 году предоставлено 3 медицинским работникам);

— предоставление в первоочередном порядке мест детям медицинских работников в дошкольных и образовательных и образовательных организациях (предоставлено 401 место детям медицинских работников, в том числе в 2022 г. – 150 мест);

— единовременная денежная выплата в размере 200 тыс. рублей врачам первичного звена (с 2016 года воспользовались 142 врача, в том числе в 2022 – 20).

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.