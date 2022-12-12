Основной закон нашей страны определяет государственный строй Российской Федерации,
отражает основные ценности народностей, проживающих в государстве, определяет права и обязанности граждан.
Уважаемые горожане! Поздравляем вас с основным символом нашей государственности –
Днём Конституции Российской Федерации.
С уважением, глава г. Шумерли С. Яргунин, глава администрации г. Шумерли В. Шигашев.
Поздравление руководства города с Днем Конституции
Основной закон нашей страны определяет государственный строй Российской Федерации,