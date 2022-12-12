В Чувашии прошел чемпионат на мини-футбольном поле

Более 80 ребят из 10 районов Чувашии встретились на мини-футбольном поле в аликовской детско-юношеской спортивной школе Хелхем. Разыграли ценные призы в нашем первом региональном турнире, среди 8 команд. Рада была поздравить победителей и призами от меня – новый спортинвентарь лучший помощник в тренировках для новых побед!



Уверена, чемпионат станет традиционным. Получился большой праздник спорта. Ребята держались уверенно, подходили к играм ответственно, проявляли весь свой профессионализм.



Призовые места распределились так:

«золото» у хозяев поля – ДЮСШ «Хелхем», Аликово,

«серебро» – у футбольной команды Шумерли,

почетная «бронза» – у сборной Моргауш.



Спасибо за организацию события депутату Чебоксарского городского собрания депутатов Валентину Гордееву.



Личной благодарностью отметила тренера-преподавателя ДЮСШ «Хӗлхем» Эрика Вонифатьева.

#дети

#спорт

#АллаСалаева







