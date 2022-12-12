В День Конституции представят вышитую карту России с новыми регионами

Чувашская Республика представит обновлённый проект «Вышитая карта России» с вшитыми фрагментами четырех новых регионов Российской Федерации – Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей – и книгу-альбом «Вышитая карта России» 12 декабря в Московском государственном академическом театре «Русская песня».

На мероприятие приглашены 263 мастера и специалиста, трудившихся над полотном карты, из всех регионов России, представители Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, главы регионов страны. В рамках программы состоится гала-концерт любительских творческих коллективов народов России «Звезды народного искусства». В нем примет участие Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца.

В 2023 году вышитая карта России станет частью всероссийского туристического маршрута «Многоликая Россия», который начнет действовать в рамках национального проекта «Культура». Маршрут охватывает территории Приволжского, Северо-Западного, Центрального и Южного округов и включает посещение местных этнографических и краеведческих музеев.

Минкультуры Чувашии.