Чувашия занимает 3 место в ПФО по доле владельцев пушкинской карты

С начала реализации программы «Пушкинская карта», с 1 сентября 2021 года, участие в ней принимали 12 учреждений культуры Чувашской Республики. По состоянию на 2 декабря 2022 года число участвующих учреждений культуры достигло 93-х: 6 государственных театров, 4 концертных учреждения, 3 частных театра, 14 музеев, 25 библиотек, 29 культурно-досуговых учреждений, 4 кинотеатра, 3 образовательных учреждения и 5 иных организаций.

По состоянию на 31 октября 2022 года пушкинскую карту оформили 68,6 тыс. человек, что составляет 63,7 % от числа потенциальных участников программы в Чувашской Республике в возрасте от 14 до 22 лет.

По пушкинской карте приобретено 312 тыс. билетов на сумму 107 млн рублей, в том числе в текущем году – 210 тыс. билетов на сумму 100 млн рублей. По абсолютному числу реализованных билетов и проектов лидирующие позиции в Чувашии занимают Государственный русский драматический театр, Чувашская государственная филармония, Чувашский государственный театр оперы и балета, Чувашский государственный театр юного зрителя им. М. Сеспеля.

Минкультуры Чувашии.