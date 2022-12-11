Примите участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности

С 1 по 15 декабря проходит пятый ежегодный всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, который организует Банк России совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Любой желающий, начиная со школьников младших классов, может принять участие в зачете и проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах. Помимо личного зачета, в этом году появилась возможность пройти семейный зачет.

В зачете есть два уровня сложности. Базовый – для тех, кто только начинает разбираться в финансовых вопросах, продвинутый – для тех, кто имеет опыт использования разных финансовых продуктов и услуг.

Тем, кто успешно пройдет зачет, будет выдан именной сертификат. Все участники зачета получат анализ результатов с рекомендацией по изучению дополнительных материалов, которые помогут устранить пробелы в знаниях.

Прохождение личного зачета займет не более 30 минут, а семейного – не более одного часа. Количество попыток прохождения не ограничено.

Подробности и форма для регистрации доступны на сайте проекта finzachet.ru.