И вновь конкурс «Да будет свет»

С 12 декабря в Шумерле стартует традиционный новогодний городской конкурс на лучшее световое оформление «Да будет свет». К участию в нем приглашаются предприятия, организации всех форм собственности, учреждения социальной сферы, индивидуальные предприниматели и граждане.

Победителей выберут по четырем номинациям: «Лучшее световое оформление предприятия, организации в границах предоставленного участка», «Лучшее световое оформление учреждения социальной сферы в границах предоставленного участка», «Лучшая светодизайнерская композиция», «Лучшее световое новогоднее оформление ели». Победители будут определены до 15 января 2023 года.

Материалы на конкурс принимаются до 28 декабря в отделе жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города.

Отдел ЖКХ.