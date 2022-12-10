Телефонные мошенники придумали новую форму обмана

Её активно применяют в Поволжье и в центральных регионах России, постепенно продвигаясь в Сибирь и на Дальний Восток.

Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками безопасности банка. Они сообщают, что под личными данными человека в одном из отделений банков кто-то пытается оформить кредит на крупную сумму. Чтобы усыпить бдительность, мошенники присылают жертве в мессенджере или в соцсетях фото заявления на кредит на бланке банковского учреждения. В заявлении человек видит свои персональные данные и поддельную подпись.

При виде таких «доказательств» у большинства граждан отключается критическое мышление, ведь каждому хочется выяснить, кто таким наглым образом попытался использовать его имя и данные. В результате граждане спешно соглашаются помочь установить истину. Следуя инструкциям аферистов, они переводят накопленные за годы денежные средства на якобы безопасный счет. Уже позже в банке выясняется, что никаких кредитов на их имя никто оформлять не пытался, а все деньги переведены на карту, открытую в другом регионе.

Нельзя доверять копиям документов, присланным в мессенджерах или соцсетях, — сотрудники банков и правоохранительных органов никогда так не поступают.

Источник: RG.ru.