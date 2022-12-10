Молодых педагогов поддержат денежными выплатами

Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о поддержке педагогических работников в республике. Документ направлен на совершенствование системы материального стимулирования молодых специалистов в образовательных организациях и вступит в силу с 1 января 2023 года.

Молодым специалистам, заключившим трудовой договор с образовательной организацией, находящейся в сельском населенном пункте либо поселке городского типа, будет установлена единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей за первый год работы, 40 тыс. рублей – за второй год работы, 60 тыс. рублей – за третий год работы.

Молодым педагогам, устроившимся на работу в образовательные организации в городах с населением до 50 тыс. человек (Канаш, Алатырь, Шумерля, Мариинский Посад, Ядрин), аналогичные выплаты предусмотрены в размере 10 тыс. рублей за первый год работы, 20 тыс. рублей – за второй год работы, 30 тыс. рублей – за третий год работы.

Сегодня в системе образования Чувашии работают более 20 тысяч педагогов, из них около 4 тысяч – молодые специалисты. Данная мера поддержки станет действенным стимулом для педагогов и позволит обеспечить необходимыми кадрами школы в поселках.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.