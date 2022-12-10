Капитальный ремонт идёт полным ходом

В Шумерлинском межтерриториальном медицинском центре продолжается капитальный ремонт, начатый благодаря федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Работы по модернизации пищеблока уже близятся к завершению: полностью заменены окна и межкомнатные двери, внутренняя отделка также практически завершена. Сейчас ведутся работы по замене электропроводки, канализации, системы отопления и вентиляционной системы, по замене крыши и утеплению фасада здания. Далее предстоит его облицовка.

В настоящее время активно ведутся работы не только на пищеблоке, но и в административном корпусе. Коридор первого этажа подготовлен к выравниванию стен и полов, потолок демонтирован. Началась работа по установке дверей между структурными подразделениями, в кабинетах кладется плитка и красятся стены.

«Впереди еще много работы, — комментирует ход ремонта главный врач Владимир Кутин. — Это и установка нового потолка «Армстронг», и преображение холла приемного покоя, обновление конференц-зала и всего коридора, и частичная замена межкомнатных дверей… Но уже совсем скоро работники и пациенты смогут оценить обновленные помещения центра».

Шумерлинский ММЦ.