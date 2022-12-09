Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём Героев Отечества!

Этот праздник продолжает замечательную традицию – отдавать дань уважения отважным и мужественным людям, внёсшим огромный вклад в защиту и развитие нашей страны.

В Год выдающихся земляков в Чувашии мы вспоминаем имена героев прошлого и настоящего, подвиги дедов и прадедов. Только XX век был ознаменован двумя мировыми войнами, сотнями локальных столкновений и вооружённых конфликтов. Всегда и везде наши соотечественники достойно выполняли свой воинский долг, решали боевые и миротворческие задачи. Николай Смирнов, Олег Долгов, Леонид Константинов, Федор Кузьмин, Игорь Петриков, Геннадий Ирейкин, Николай Бударин, Николай Гаврилов, Евгений Борисов — эти имена уроженцев Чувашии, ставших Героями Российской Федерации, служат ориентиром для подрастающего поколения.

Новые примеры мужества и героизма демонстрируют бойцы, сражающиеся в зоне специальной военной операции на территории бывшей Украины. Отвага уроженцев Алатырского и Чебоксарского районов — Александра Старчкова и Дмитрия Семенова — будет образцом личной ответственности за будущее страны.

Подвиг во имя чести и свободы Родины стоит на высочайшем нравственном пьедестале. Сегодня каждый должен знать своих героев, тех, кто рисковал жизнью, а зачастую и отдавал её ради целостности и спокойствия нашей страны. Именно в сохранении исторической памяти, в преемственности поколений и единстве народов — мощь, слава и процветание России.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.