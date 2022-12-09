Тарифы на коммунальные услуги с 1 декабря

Повышение платы за коммунальные услуги происходит с 1 июля каждого года, но Правительство Российской Федерации приняло решение провести внеплановую индексацию с 1 декабря текущего года. Зато следующее изменение тарифов произойдет лишь с 1 июля 2024 года.

В Шумерле холодная вода подорожала на 9 % (с 33,06 руб. до 36,05 руб. за кубометр), водоотведение — на 8,6 % (с 27,36 руб. до 29,72 руб. за кубометр).

За электроэнергию шумерлинцы с 1 декабря будут платить на 8,9 % больше (рост с 3,72 руб. до 4,05 руб. за кВт/ч). В домах, где установлены электроплиты, тариф вырастет на 9 % (с 2,6 руб. до 2,84 руб. за кВт/ч).

Природный газ подорожает на 8,4 % (с 6,23 руб. до 6,75 руб. за кубометр), вывоз мусора — на 8,3 % (с 408,7 руб. до 442,62 руб. за кубометр).

Тарифы на отопление с 1 декабря составят:

ГУП ЧР «Чувашгаз» от источника тепловой энергии на ул. К. Маркса – 1981,3 руб. за 1 Гкал (рост на 8,6 %), от других котельных – 2247,35 руб. (рост на 6,8 %);

ПАО «Ростелеком» — 1775,48 руб. (рост на 7,9 %);

МУП «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения» — 2298,25 руб. (рост на 8,7 %), для потребителей, получающих тепловую энергию от котельных № 3 (пос. Лесной), № 10 (ул. Котовского, 55А), № 14 (ул. Чкалова, 61А), — 2219,82 руб. (рост на 8,6 %)

Напоминаем, что существуют меры поддержки граждан при оплате коммунальных услуг. В их число входит субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг для тех, чья ежемесячная плата за ЖКХ превышает 22 % совокупного дохода семьи.

Отдел ЖКХ Управления градостроительства и городского хозяйства.