Сотрудники информационно-библиографического отдела городской центральной библиотеки приглашают ценителей искусства в виртуальную картинную галерею «Сурская палитра». Электронный альбом выложен в Ютубе (для просмотра используйте QR-код).

Электронный альбом был составлен библиографами библиотеки к Международному дню художника (8 декабря) при поддержке художников А.М. Будникова и О.Е. Полякова. В нем 96 имен. Каждое имя – яркая творческая личность.

Шумерлинское искусство сегодня многообразно: пейзаж, портрет, натюрморт, жанровая и историческая картина, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство (керамика, вышивка, лозоплетение, резьба по дереву, корнепластика, батик, ювелирное мастерство, шитьё одежды и головных уборов).

М. Бадина, М. Кокушина.