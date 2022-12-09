Специалисты муниципалитетов Чувашии прошли обучение по работе с ГИСОГД в канашском «IT-кубе»

Градостроительные планы земельных участков и разрешения на строительство – лишь малая часть жизненно необходимых градостроительной сфере документов, которые создают профильные специалисты муниципалитетов. Они собрались в центре цифрового образования, чтобы детально разобрать вопросы, возникающие при работе с цифровой градостроительной системой (ГИСОГД) – их главным профессиональным инструментом. Вместе с разработчиками системы и АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики» на вопросы ответила Алена Протасевич, заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ — главный архитектор Чувашской Республики.

«Система необходима для усовершенствования градостроительной деятельности в республике – создания единой удобной для специалистов системы, в которой отображены все градостроительные нормы и регламенты. Также благодаря системе граждане смогут в электронном виде получать услуги – разрешение на строительство, например, можно будет получить через личный кабинет или МФЦ», – рассказала Алена Александровна.

Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Чувашской Республики (ГИСОГД ЧР) позволяет специалистам эффективно работать с оцифрованной градостроительной документацией. В системе создается платформа с наглядной информацией по статусу земельных участков, планировками существующей и планируемой застройки. Благодаря данной системе будут созданы комфортные условия для застройщиков, так как для начала строительства объектов через личный кабинет возможно получить все необходимые разрешительные документы в электронном виде, а также отслеживать статус процессов.

На данный момент программа находится в «тестовом режиме» и доступна только специалистам. По контракту до конца декабря завершается работа по созданию системы, после чего программа будет введена в промышленную эксплуатацию и в 2023 году станет доступна для всех пользователей.

Минстрой Чувашии благодарит Центр цифрового образования детей «IT-куб» за оказанную помощь в проведении мероприятия.

Минстрой Чувашии.