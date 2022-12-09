Сегодня в России отмечается День Героев Отечества

Праздник имеет неразрывную связь с российской историей, знаменуя многочисленные подвиги предков. Но и в наши дни угроза, какой бы она ни была, может быть по-настоящему весомой, жестокой, беспощадной, однако всегда есть защитники Родины и соотечественников, которые могут остановить любую угрозу и защитить мир и покой нашего общества.

В преддверии Дня Героев Отечества в гимназии № 8 прошли уроки мужества.

Народ нашего многонационального государства вставал и продолжает вставать на защиту Отечества, защищая при этом другие народы, территории и страны.️ Одним из таких защитников был наш выпускник Сергей Зайцев.

Гимназисты почтили память погибшего воина минутой молчания. Во время информационных часов гимназисты прикрепили георгиевские ленточки на грудь и почтили память погибших минутой молчания.

Кадеты 5 класса школы № 6 встретились с участником специальной военной операции на Украине. Евгений посетил родную школу и побеседовал с учениками, рассказал о подвигах российских военнослужащих. Выпускник рассказал ребятам о необходимости служить в армии, о любви к Родине. После беседы кадеты показали навыки строевой подготовки и получили советы по технике исполнения.

Источник: гимназия № 8, школа № 6.