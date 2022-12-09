Представлен сборник о шумерлинских литераторах

В городской центральной библиотеке им. Г.Н. Айги состоялся деловой брифинг «Литература: день

нынешний и день минувший». Сотрудники информационно-библиографического отдела представили литераторам переизданный и дополненный биобиблиографический сборник «Литературная провинция. Шумерлинский край».

В издании воедино собрана информация о наследии шумерлинских литераторов. Любовь к родному краю, интерес к его истории и современной жизни объединяют представленных в библиографическом пособии писателей, поэтов, художников, журналистов, краеведов. Всего 68 имен. Их творчество нашло отражение не только в местной печати, но и в российских, республиканских издательствах.

Пособие включает информацию о писателях, поэтах, краеведах, активно участвовавших и участвующих в литературной жизни шумерлинского края с начала XX века по настоящее время. Материал расположен в порядке алфавита фамилий литераторов и включает биографию, перечень книг, статей, литературу о жизни и творчестве, фото, обложки книг. Биобиблиографический сборник «Литературная провинция» предназначен для широкой читательской аудитории, интересующейся литературой, культурой, историей Шумерли, он будет полезен учителям, библиотекарям, студентам, учащимся школ и колледжей. Библиографами смонтирован и видеоролик «Литературная провинция. Шумерлинский край», он размещен в ютубе (для просмотра используйте QR-код). На следующий год библиотека планирует передать ролик во все учебные заведения Шумерли.

М. Бадина, М. Кокушина.