Одобрена заявка на завершение модернизации теплоснабжения в Шумерле и Козловке

Президиумом (штабом) правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Правительства России Марата Хуснуллина поддержана вторая заявка Чувашской Республики на финансирование завершения строительства трех объектов тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в Шумерле и Козловке. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил вчера Глава Чувашии Олег Николаев.

Финансирование планируется в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния России в объёме 459,2 млн рублей. Ранее была поддержана первая заявка от Чувашии, благодаря чему сегодня ведется строительство четырех объектов тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в Шумерле и одного объекта в Козловке.

Что даст реализация этих двух проектов? В Козловке будет модернизировано 95 %, а в Шумерле 80 % тепловых сетей, обслуживающих многоквартирные дома. Работы будут завершены до конца 2023 года. Оставшиеся работы планируется выполнить за счет инвестиционных программ.