Замечаний по проекту бюджета округа не поступило

В малом зале заседаний администрации Шумерлинского муниципального округа 1 декабря состоялись публичные слушания по проекту решения окружного Собрания депутатов «О бюджете Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

С докладом выступила начальник финансового отдела Надежда Петрова. Она отметила, что доходная часть бюджета муниципального округа на 2022 год прогнозируется в объеме 340,2 млн рублей и включает в себя налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления. Общий объем налоговых и неналоговых доходов на будущий год составляет 138,4 млн рублей, безвозмездные поступления планируются в размере 201,6 млн рублей. Основными источниками налоговых доходов остаются налог на доходы физических лиц (72 %), акцизы на нефтепродукты (9,7 %), налог на добычу полезных ископаемых (12,6 %).

Основная доля расходов предусмотрена на образование. По муниципальным программам округа эти расходы в 2023 году планируются в объеме 130,6 млн рублей, что составляет 38 % всех расходов. По разделу «Культура, кинематография» доля расходов составит на 2023 год 10 %, или 35,1 млн рублей. Доля расходов в бюджетных ассигнованиях на социальное обслуживание и обеспечение населения, охрану семьи, материнства и детства и прочие расходы в области социальной политики составит на 2023 год 2 %.

Предложений и замечаний в письменном виде в проект бюджета во время слушаний председательствующему не поступило.

После выступления Надежды Петровой участники публичных слушаний рекомендовали проект бюджета к принятию и вынесли его на очередное заседание Собрания депутатов, которое состоится 9 декабря.

Источник: shumer.cap.ru.