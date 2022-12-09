Женщины в бизнесе

7 декабря Союз женщин Чувашии, центр «Мой бизнес» и общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса» провели в Шумерле круглый стол для предпринимательниц города, Шумерлинского, Вурнарского и Аликовского муниципальных округов.

Проведение круглых столов под общим брендом «Женщины и бизнес» позволяет организовать информационно-обучающий процесс в местах проживания женщин, возможность повысить их профессиональную грамотность, получить консультации экспертов, узнать об инструментах повышения эффективности бизнеса.

Мероприятие началось со вступительного слова главы администрации Валерия Шигашева и вручения благодарственных писем за активное участие в городских мероприятиях. Приветствовали собравшихся глава города Сергей Яргунин и председатель общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» в Чувашии Марина Аниченкова.

В рамках круглого стола выступили и рассказали о поддержке женского предпринимательства в Чувашии заместитель руководителя центра «Мой бизнес» Александр Быченков, уполномоченный по защите прав предпринимателей республики Александр Рыбаков. Также была раскрыта тема «Новое для бизнеса: сделки с недвижимостью, передача бизнеса» (спикер Наталья Усачева, директор и учредитель ООО «Юрфирма Дело»). О продвижении бизнеса в социальных сетях рассказала автор и ведущая мастер-классов Полина Казакевич, со способами поиска клиентов без прямой рекламы познакомила бизнес-тренер и эффективный коммуникатор Екатерина Морскова.

Информация по тематике круглого стола и ответы на вопросы, несомненно, пригодятся предпринимательницам для продвижения бизнеса.

Источник: gshum.cap.ru.