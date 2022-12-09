Гордимся славою героев!

Матрос, полицейский, артиллерист, корректировщик огня, десантник… Судьбы наших героев во многом похожи. Все они служили Родине и погибли, защищая страну.







Шумерлинская земля взрастила отважных защитников. Как сегодня не вспомнить солдат, выполнявших интернациональный долг в Афганистане: Григория Антонова — рядового стрелка десантно-штурмовой группы 48-го Пянджского погранотряда ПВ КГБ СССР (во время проведения десантной операции у кишлака Мармоль 29 февраля 1984-го подорвался на мине; награжден орденом Красной Звезды посмертно), Ивана Кириллова — сержанта, командира мотострелкового отделения 181-го мотострелкового полка 108 МСД (его отделение прикрывало отход роты, при оказании помощи раненому товарищу получил смертельное ранение; награжден медалью «За отвагу» посмертно), Анатолия Максимова — сержанта, командира саперного отделения инженерно-саперной роты 682-го мотострелкового полка 108 МСД (при выполнении боевого задания был тяжело ранен и от полученных ран умер; награжден орденом Красной Звезды посмертно), Владимира Маскина — снайпера мотострелковой роты 2-го мотострелкового батальона (выполняя боевое задание, был тяжело ранен, награжден посмертно орденом Красной Звезды).

Большой след в жизни наших земляков оставили вооруженные конфликты в Чеченской Республике, Абхазии, Таджикистане, Южной Осетии. Вспомним героев поименно: Петр Романов — рядовой, погиб при выполнении боевой задачи на территории Чеченской Республики, посмертно награжден орденом Мужества; Юрий Абрамов — проходил военную службу в 324-ом мотострелковом полку, в ходе боевых действий против бандформирований пропал без вести в районе населенного пункта Старые Атаги Чеченской Республики; Дмитрий Павлов — старший лейтенант, заместитель командира роты, подорвался на мине, награжден медалью «За отвагу» (посмертно).

Сегодня Россия вновь призвала своих воинов. Доблесть, бесстрашие и героизм всегда отличали наших ратников, которым приходилось вставать на защиту Отечества в разные времена – в далёком прошлом, на фронтах Великой Отечественной, в конфликтах новой эпохи. Эти военнослужащие защищают не только братский Донбасс, но и отдают свои жизни за нашу безопасность, за чистое небо над нашей головой. Это Олег Федотов, Сергей Зайцев. Жаль, что за это приходится платить такую высокую цену. Мы все в долгу перед этими ребятами. Они герои, такие же, как их прадеды в годы Великой Отечественной войны.

Героем может стать, конечно же, далеко не каждый. Для этого нужно не думать о собственной выгоде и безопасности, а только о благе своего народа. Нужно быть готовым отдать собственную жизнь ради спасения других жизней.

ЦСБА Шумерлинского муниципального округа.