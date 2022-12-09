Великого мужества вечный урок

На протяжении более чем тысячелетней истории существования нашего государства его всегда защищали люди, для которых долг, честь и свобода были главными в жизни.

Это те примеры, на которых были воспитаны многие поколения и на которые продолжает равняться наше общество. В учебной программе, утвержденной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, на период учебного года определен единый день классных часов в соответствии с Днями воинской славы и памятными датами России — 9 декабря, а с 2023 года в учебники истории включат изучение подвигов героев специальной военной операции.

Сегодня в образовательных учреждениях Шумерли и Шумерлинского муниципального округа предусматривается проведение классных часов, в городском краеведческом музее для школьников будет проведен экскурс в историю подвига шумерлинцев, а в преддверии Дня Конституции России в Центре детского творчества состоится вручение паспортов детям, достигшим 14-летнего возраста. Последнее событие пройдет возле оформленной экспозиции, посвященной нашим землякам — участникам специальной военной операции.

Ко Дню Героев Отечества был приурочен пленум Чувашской республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, в котором принимали участие председатель городского Совета ветеранов Л.В. Григорьева и заместитель председателя Л.И. Лермонтова. На пленуме руководством были отмечены положительные и значимые результаты в работе шумерлинцев по патриотическому воспитанию.

11 декабря состоится последняя отправка призывников в рамках осеннего призыва в Вооруженные Силы РФ. Все призванные на срочную военную службу шумерлинцы служитьбудут в воинских частях, не связанных со специальной военной операцией по освобождению от нацизма областей и республик Донбасса и Украины. Эта миссия возложена на шумерлинцев, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцев. Они совершенствуют свои имеющиеся военно-учетные специальности в Ульяновской области под руководством опытных инструкторов имеющих боевой опыт. Тем самым наращивается боевой и численный состав воинских частей и соединений, создаются дополнительные резервы для выполнения поставленных боевых задач.

Мы гордимся участниками специальной военной операции — теми, кто сражается за наше будущее и за правду. Мы все потомки народа-победителя, история каждого из нас вливается в общую историю нашей страны.

Н. Абрамов, и.о. военного комиссара г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов,

В. Красильников, секретарь правления городского Совета ветеранов ВС РФ.