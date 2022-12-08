Учимся вести соцсети: специалисты ЦУР провели семинар в селе Красноармейское

С 1 декабря 2022 госорганы и подведомственные организации обязаны создавать и вести официальные страницы в соцсетях. Координируют эту работу ЦУРы по всей стране.

Чтобы муниципалитеты могли грамотно исполнять букву закона, Центр управления регионом Чувашской Республики регулярно организует семинары. Одну из таких обучающих встреч сотрудники ЦУР провели в Красноармейском муниципальном округе, где работникам образовательных организаций рассказали об особенностях работы в интернете.

Как оформить сообщество в соцсетях, сделать качественные фотографии, видео и как написать новость так, чтобы жители района ее прочитали и поняли, рассказали слушателям сотрудники ЦУР Алина Кириллова и Галина Титарчук.

Полученные знания собравшиеся тут же применили на практике: написали посты для соцсетей и разобрали подготовленные материалы. Также на семинаре провели анализ аккаунтов муниципалитетов республики, рассмотрели как типичные ошибки, так и положительные примеры.

«В современном мире социальные сети – витрина любой организации. Поэтому важно, чтобы они были оформлены грамотно, а информация подавалась доступно и наглядно. Сотрудники ЦУР готовы поделиться своим опытом в ведении соцсетей, рассказать, как стать ближе к пользователю», – отмечает руководитель Центра управления регионом Чувашской Республики Татьяна Немцева.