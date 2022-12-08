В период с 8 по 10 декабря 2022 года Всероссийское казачье общество при поддержке Федерального агентства по делам национальностей проводит Всероссийскую патриотическую общественно-просветительскую акцию «Казачий диктант – 2022» в онлайн формате.

Написать диктант может любой желающий от 8 лет.

Основными целями проведения Диктанта являются:



— пропаганда изучения истории, традиций, обычаев российского казачества среди населения России, а также членов войсковых казачьих обществ Российской Федерации, участников Союза казачьей молодежи России и общественных казачьих объединений;

— сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и духовных ценностей российского казачества.



Подробности об участи в Диктанте можно узнать на сайте.

Отметим, Диктант проводится в рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества с целью пропаганды изучения истории, традиций, обычаев российского казачества среди населения России, а также членов войсковых казачьих обществ Российской Федерации, казачьей молодежи, учащихся системы непрерывного образования казачества и общественных казачьих объединений.

Участниками Диктанта в 2021 году стало более 167 000 человек изо всех регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.