Если земельный участок стал обузой

ВОПРОС: В силу возраста нет возможности сил поддерживать приусадебное хозяйство в добротном состоянии. Детям и внукам дача не нужна. Можно ли отказаться от земельного участка и что для этого нужно?

Отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова:

-Законодательство допускает правовую возможность отказа от земельного участка. Отказ в обязательном порядке надо оформить документально. Для этого собственнику необходимо подойти в ближайший офис МФЦ и написать заявление об отказе. При себе нужно иметь паспорт и документ, устанавливающий право на земельный участок (это может быть госакт или постановление администрации), если ранее право не было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В заявлении необязательно указывать причину отказа. Процедура по отказу бесплатная.

Отказываясь от участка, приобретенного в браке, требуется согласие другого супруга на государственную регистрацию прекращения права собственности на такой участок.

Право собственности на земельный участок аннулируется с даты регистрации прекращения права в ЕГРН. С этого дня гражданин утрачивает права на земельный участок, в том числе обязанности по его содержанию, уплате налога и внесению членских целевых взносов. В силу закона после отказа от участка право собственности на него возникает у органа местного самоуправления по месту его расположения.

Если по состоянию здоровья вам трудно дойти до МФЦ, то можно воспользоваться услугами выездного приема документов. Такой прием проводят специалисты Кадастровой палаты.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.