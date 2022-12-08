В Управление Росреестра по Чувашии периодически поступают на регистрацию документы на строения, которые не являются объектами недвижимости. Это теплицы, трансформационные подстанции контейнерного типа, щебенчатая дорога, металлические хозблоки, мемориальные плиты.

Согласно действующему законодательству объекты, которые не имеют фундамент и прочной связи с землей, не являются капитальными. Такие конструкции можно легко перемещать и демонтировать. Их основная функция – благоустройство или хозяйственное назначение. Они не являются самостоятельными объектами недвижимости. Такие постройки не ставятся на кадастровый учет и права на них не регистрируются в ЕГРН.

Кадастровым инженерам не стоит идти на поводу у заказчиков, которые обращаются с просьбой подготовить технический план на объекты, не являющиеся недвижимым имуществом. Если подать документы на такие объекты в Росреестр, то последует отказ в постановке на учет и регистрации права, а профессионализм кадастрового инженера будет поставлен под сомнение и даже может последовать дисциплинарная ответственность.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.