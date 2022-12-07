«Чувашторгтехника» импортозаместит пароконвектоматы на кухнях вагонов-ресторанов подвижного состава РЖД

Чебоксарское предприятие «Чувашторгтехника», производящее профессиональное кухонное оборудование, импортозаместит пароконвектоматы ушедшего из России зарубежного бренда на кухнях вагонов-ресторанов подвижного состава РЖД. Об этом сообщает пресс-служба Минромэнерго Чувашии.

Конструкторы в кратчайшие сроки разработали аналог пароконвектомата, питающегося от внутренней сети железнодорожного состава. Пароконвектоматы и иная техника для общепита марки «Abat» прошли строгий аудит специалистов Тверского вагоностроительного завода.