Своевременно оплачивайте административные штрафы

В своей профессиональной деятельности сотрудники полиции для предупреждения преступлений и правонарушений широко применяют нормы административного законодательства. За 10 месяцев 2022 года сотрудниками МО МВД России «Шумерлинский» выявлено и пресечено более 1500 нарушений административного законодательства. Большинство нарушений, за которые налагается наказание в виде административного штрафа, составили появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, распитие алкогольной продукции в общественных местах, а также совершение мелкого хулиганства.

Напоминаем, что штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки. То есть, если постановление вынесено 1-го числа, то оно вступает в силу по истечении 10 суток – 11-го числа. В указанный срок не входят выходные и праздничные дни.

После оплаты штрафа гражданину требуется представить в отдел полиции квитанцию, с которой будет сделана копия, либо — при оплате через «личный кабинет» одного из банков — показать электронную квитанцию на своем телефоне. При отсутствии свидетельства уплаты административного штрафа по истечении 70 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении документы направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы штрафа.

В случае неуплаты гражданином или юридическим лицом штрафа за совершение административного правонарушения (неважно, какого он был размера), его действие автоматически подпадает под действие ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Согласно этой статье на виновное лицо в лучшем случае может быть наложен штраф в 2-кратном размере суммы неуплаченного долга, в худшем — административный арест на срок до 15 суток.

В ходе проведенного с 21 по 25 ноября оперативно-профилактического мероприятия «Должник» сотрудниками МО МВД России «Шумерлинский» по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ привлечены к административной ответственности 10 граждан: 4-м назначено наказание в виде административного штрафа, 3-м назначены обязательные работы и в отношении 3-х граждан избрана мера наказания в виде административного ареста.

При этом не нужно думать, что отбытие административного ареста снимает необходимость оплачивать штраф. Арест – это лишь мера ответственности за недобросовестное отношение к имеющимся у гражданина штрафным санкциям, а не механизм их погашения. За любой невыплаченный штраф рано или поздно придется ответить.

По вопросам своевременной оплаты штрафов обращаться по телефону 8-83536-3-27-15.

МО МВД России «Шумерлинский».