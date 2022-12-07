На эти и другие вопросы отвечает заведующая отделением эндокринологии Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, главный внештатный специалист по эндокринологии Минздрава Чувашии ТАТЬЯНА ЯКИМОВА.

Что такое сахарный диабет?

– Под термином «сахарный диабет» подразумеваются несколько заболеваний, характерным признаком которых является повышение уровня глюкозы в крови. Среди них сахарный диабет первого и второго типов, гестационный диабет, возникающий во время беременности, и некоторые другие.

В детском или молодом возрасте (в большинстве случаев до 30 лет) чаще всего развивается сахарный диабет первого типа. У взрослых старше 40-50 лет обычно развивается сахарный диабет второго типа.

— Откуда в крови берется высокий сахар?

— У здоровых людей уровень сахара в крови после еды не повышается выше нормы. Но так происходит только в присутствии достаточного количества инсулина.

Если в крови нет достаточного количества инсулина, уровень сахара в крови после еды не снижается и выходит за пределы нормы. Чем больше углеводов поступает с пищей, тем сильнее повышается уровень сахара в крови.

В норме уровень сахара в крови натощак составляет 3,3-5,5 ммоль/л. После еды уровень сахара в крови повышается до 7,8 ммоль/л (но не выше).

— Чем опасно развитие сахарного диабета?

– Диабет опасен не столько распространенностью, сколько тяжестью осложнений, приводящих к нарушению трудоспособности и инвалидности. Не выявленный вовремя сахарный диабет может привести к полной потере зрения, к ампутации конечностей, к инфарктам и инсультам.

Сахарный диабет 2 типа развивается в основном после 40 лет, чаще при избыточной массе тела или ожирении, особенно абдоминальном (отложение жира на животе). Кроме того, различают предиабет — это состояние, когда уровень сахара крови выше нормы, но еще не достигнуты цифры сахарного диабета. Это и есть группа риска по развитию сахарного диабета второго типа. Диагноз предиабета устанавливается по данным анализов крови на гликогемоглобин, уровень сахара натощак и после углеводной нагрузки.

Осложнения при диабете развиваются тогда, когда длительное время содержание глюкозы в крови натощак выше 7 ммоль/л и выше 9 ммоль/л после еды. Поэтому в настоящее время только строгий контроль глюкозы крови может предупредить возникновение новых и замедлить развитие уже имеющихся осложнений диабета.

— Что является фактором риска развития сахарного диабета?

— Факторами риска развития сахарного диабета второго типа являются: наличие близких родственников, больных сахарным диабетом, возраст более 45 лет, рождение у женщины крупного плода массой более 4 кг, избыточная масса тела, низкая физическая активность, артериальная гипертония более 140/90 мм рт. ст., перенесенные инфаркты и инсульты.

Человек не может повлиять на свой возраст или наследственную предрасположенность к сахарному диабету, но может изменить образ жизни и снизить тем самым риск развития заболевания. Имея отягощенную наследственность по сахарному диабету, нужно попытаться убрать регулируемые факторы риска: не переедать, сбросить лишние килограммы, больше ходить пешком. Лицам с предиабетом рекомендуется снижение массы тела на 5-7 % от исходной в течение 6 месяцев.

— Каковы признаки повышенного сахара в крови?

— В детском или молодом возрасте чаще всего развивается сахарный диабет первого типа. При этом человека беспокоит жажда, учащение мочеиспускания, в том числе в ночное время, увеличение количества выделяемой мочи, быстрая утомляемость, снижение массы тела, зуд кожи или слизистых оболочек. Характерным является запах ацетона в выдыхаемом воздухе. Необходимо срочно обратиться к врачу и начать лечение инсулином.

У взрослых старше 40-50 лет обычно развивается сахарный диабет второго типа. Особенностью диабета второго типа у лиц старшего возраста являются жалобы на общую слабость, нарушение памяти, головокружения, повышение артериального давления. С повышенным уровнем глюкозы в крови пациенты обращаются к врачам по поводу снижения остроты зрения, болей в нижних конечностях, зуда в области промежности и половых органов, плохого заживления ран, грибковых заболеваний, гнойных высыпаний на коже.

Все эти признаки могут присутствовать не все вместе и часто не доставляют человеку вначале сильного беспокойства, чтобы своевременно обратится к врачу.

— Как лечить сахарный диабет?

— Хотя полностью избавиться от сахарного диабета нельзя, но облегчить симптомы и предотвратить осложнения вполне реально. Методы лечения зависят от типа заболевания.

Для пациентов с сахарным диабетом первого типа жизненно важно получение инсулина. Сахарный же диабет 2 типа принято считать образом жизни. Питание является важной составляющей образа жизни при диабете. Из меню практически исключаются продукты с высоким содержанием легких углеводов (сладости и напитки на основе сахара), не более 5 % от общей калорийности должны быть в рационе сахара, присутствующие в меде, сиропах, фруктовых соках и их концентратах.

Правила лечения, питания обсуждаются с больным индивидуально. Пациентам необходимо пройти обучение способам профилактики, методам самоконтроля и купирования гипогликемии (снижение сахара крови ниже нормы).