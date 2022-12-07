Владимир Степанов подписал меморандум о развитии международного медицинского туризма с президентом Ассоциации медтуризма и экспорта медицинских услуг

7 декабря в Москве на площадке Международного форума «МЕДТУРИЗМ-2022» Российской недели здравоохранения заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Степанов и президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышев подписали меморандум о намерениях и взаимодействии в рамках поддержки проектов развития международного медицинского туризма.

Меморандум поможет совместно проработать конкретные шаги по развитию медицинского туризма в Чувашии в рамках «дорожной карты», а также в дальнейшем развивать сотрудничество в этом направлении. Документ подразумевает совместное участие в реализации мер, проектов, активностей, мероприятий, направленных на развитие международных связей, повышение удовлетворенности пациентов, а также создание безопасной среды для развития медицинского туризма.

Напомним, на прошлой неделе в Чебоксарах прошла пленарная сессия «Чувашия туристическая», где руководитель Минздрава Чувашии Владимир Степанов отметил, что здравоохранение региона готово принимать и принимает пациентов не только из соседних субъектов, но и из дружественных зарубежных стран.

«Медицина Чувашии готова оказать качественные, квалифицированные и конкурентоспособные услуги. Сильные стороны здравоохранения региона – это высокотехнологичные диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия по относительно невысоким ценам, а также развитая сеть санаториев…», — подчеркнул Владимир Степанов.

Также сегодня в рамках Международного форума Евгений Чернышев вручил Владимиру Степанову награду за победу видеоролика о медицинском туризме Чувашии во Всероссийском конкурсе Med Travel Leader в номинации «Лучший видеоролик о региональном медицинском туризме в ПФО».

Отметим, что конкурс проводился в рамках реализации «Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года» и участия в федеральном проекте «Развитие экспорта медицинских услуг» национального проекта «Здравоохранение». Среди участников — 70 субъектов Российской Федерации, а в составе конкурсной комиссии авторитетные представители Ростуризма, Минздрава России, Российского экспортного центра и Союза Туриндустрии.

Первоисточник: пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашской Республики.