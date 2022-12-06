«Свечечки» на фестивале воскресных школ

В ноябре воспитанники воскресной школы храма преподобного Серафима Саровского приняли участие в фестивале воскресных школ, который проходил в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в Чебоксарах и был посвящен 10-летию Чувашской митрополии. На юбилейное мероприятие съехались со всей республики представители 12 школ при храмах.

Каждый коллектив, по предварительному заданию, подготовил макет своего храма. И в группе «Свечечки» начали подготовку к фестивалю задолго до намеченного срока – мастерили макет храма преподобного Серафима Саровского. Было отмечено, что из макетов будет составлена выставка, которая будет экспонироваться в церковно-историческом музее при храме новомучеников и исповедников российских Чебоксар. По условиям мероприятия нами также был подготовлен видеоролик о жизни воскресной школы. Из роликов всех воскресных школ организаторами был составлен фильм, который и открыл фестиваль.

Собравшихся приветствовал руководитель епархиального отдела образования и религиозной катехизации протоиерей Димитрий Нестеренко.

«Свечечки», как и другие коллективы воскресных школ, выступили с визиткой-представлением. Воспитанники образно рассказали о своих занятиях и достижениях. В ходе мероприятия ответили на вопросы викторины, посвящённой истории Чебоксарской епархии и Чувашской митрополии.

З. Удиванова, педагог воскресной школы.