В Канашском районе отрегулировали работу фонарей

Жительница муниципалитета оставила в социальных сетях обращение с просьбой обратить внимание на освещение дороги. «Почему поздно включают и рано выключают свет между Шихазанами и Сиделево?», – поинтересовалась она. По сигналу ЦУР ответственные службы отрегулировали работу соответствующего датчика – теперь фонари у проезжей части включаются и выключаются в подходящее время.

Отсутствие освещения на дорогах и внутридворовых территориях – довольно популярная тема обращений пользователей соцсетей и портала госуслуг. Только за последнюю неделю люди оставили около 20 сообщений. К примеру, жители городов Чебоксары, Канаш, Алатырь, Козловка просят поменять лампы на фонарных столбах, а сельчан деревень Синьялы Чебоксарского района и Старое Ахпердино Канашского района волнует вопрос строительства сетей.

Чувашинформ.рф.