Только вместе мы сила

С начала частичной мобилизации мы не раз убеждались в том, как много в Шумерле отзывчивых, неравнодушных людей. Сегодня мы хотим рассказать о волонтерском сообществе города, которое объединило вокруг себя почти две тысячи человек. И количество их постоянно растёт. Более месяца назад группа из 10 единомышленников приняла решение сплотить желающих оказать посильную помощь мужчинам, находящимся в зоне боевых действий. На тот момент никто не предполагал, что к «Группе поддержки ребят» (именно так называется сообщество) присоединится столько волонтеров.

Для более грамотной и удобной организации работы был открыт специальный счет в благотворительном фонде «Творчество детям», которым руководит Алексей Жданович. Стоит отметить, что все средства, поступающие на счет, расходуются строго по формированию запросов на необходимые вещи и оборудование для мужчин, находящихся в зоне СВО. А так как у некоторых активистов, состоящих в группе, на передовой находятся самые близкие родственники, то координировать сбор и отправку необходимых вещей гораздо проще. Все расходы подтверждаются чеками и ежедневно производится полный отчет о поступлении и остатке денежных средств на счете фонда.

«Первое, с чего мы начали свою работу, — со сбора средств на приобретение тепловизоров, запрос на которые поступил непосредственно от шумерлинских бойцов. Самый первый тепловизор для военнослужащих купил один из предпринимателей города, пожелавший не афишировать свое имя. В кратчайшие сроки прибор был отправлен на передовую, а вместе с ним и два аккумулятора. Еще 4 тепловизора были приобретены за счет средств, собранных участниками группы. В прошлый понедельник они также были отправлены в зону проведения спецоперации в качестве гуманитарной помощи, — рассказывает волонтер Олеся Шальнова. — Мы всегда покупаем вещи только по мере необходимости, а не для того чтобы что-то купить и отправить. Советуемся со всеми членами группы, ищем возможности, где можно приобрести дешевле, совместно принимаем решения о целесообразности покупки.

Впереди еще много работы. Зима только начинается, и мы уверены, что у ребят будет большая потребность в теплых вещах. Надеемся, что в скором времени все это закончится. А пока не падаем духом и поддерживаем мужчин, отправляем им письма и памятные игрушки от детей, чтобы они чувствовали, что дома их любят и ждут».

С каждым днем о деятельности «Группы поддержки ребят» узнает все большее количество людей, желающих помочь. Помощь поступает разная: кто-то приносит ткань для пошива, резинки, другие вещи, делится выкройками, кто-то помогает умелыми руками — вяжет перчатки, носки и снуды, шьёт нижнее белье, а для некоторых проще внести посильную финансовую лепту. Координируют эту работу наиболее активные волонтеры — Валентина Долгова, Анастасия Уфилькина, Алексей Швецов, Лиза Калачева, Ирина Баторшина, Алексей Теленков, Олеся Шальнова и другие.

К «Группе поддержки ребят» присоединяются не только жители города Шумерли, но и близлежащих районов. С желанием что-то сшить или связать откликнулось очень много женщин. Так, например, женщины из Шумерлинского муниципального округа передали волонтерам порядка 15 коробок с вязаными носками. Есть и такие, кто намерен посвятить доброму делу свой отпуск. Что касается шитья, то к процессу намерены присоединиться и старшеклассницы школы № 3.

Дети из городских школ написали для защитников письма, воспитанники студии «Я — дизайнер» Центра детского творчества передали сувениры, сделанные своими руками. Они обязательно поддержат наших бойцов в тяжелое время.

Волонтеры работают и в других направлениях, например, помогают с обеспечением необходимыми вещами раненых бойцов, проходящих курс лечения и реабилитации в одном из госпиталей Донецкой Народной Республики. Первая партия уже собрана и готовится к отправке. Кроме вещей первой необходимости, нижнего белья, носков и прочих элементов одежды, будут отправлены бинты, марля, влажные салфетки, кипятильники. К концу декабря волонтеры намерены отправить уже вторую партию. Также активисты собирают вещи для нуждающихся гражданских лиц, которым будет организована доставка через Белгородскую область.

Уважаемые читатели, если у вас тоже появится желание помочь военнослужащим, вы можете обратиться в офис «Орифлейм» по адресу: ул. Ленина, д. 1, корп. 1. Именно там, в центре города, расположен пункт сбора вещей. Здесь же администраторы подскажут вам, как вступить в «Группу поддержки ребят» в Телеграм-канале.

«Хотелось бы сказать большое спасибо всем неравнодушным жителям Шумерли и муниципального округа за их отзывчивость и желание помочь. Двери офиса всегда для вас открыты. Здесь вы можете получить консультацию. Я скоординирую вас в том, чего нам не хватает, что можно купить и принести и чем еще можно помочь. Мы понимаем, что сейчас должны быть для ребят крепким тылом. Только вместе мы победим. И только вместе мы сила», — воодушевленно рассказывает одна из волонтеров, руководитель компании «Орифлейм» в Шумерле Валентина Долгова, и отмечает, что на днях поступил еще один запрос на тепловизор уже от других шумерлинских военнослужащих. Также есть потребность в маскхалатах.

В завершение хочется добавить, что 27 ноября по инициативе «Группы поддержи ребят» при содействии Союза женщин Чувашии в Центре детского творчества был организован концерт, посвященный Дню матери. Он носил благотворительный характер — желающие могли оказать финансовую поддержку военнослужащим, находящимся в зоне проведения спецоперации.

Т. Александрова.