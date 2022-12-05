История взаимопомощи, оказание поддержки в трудных ситуациях традиционна для нашего государства,
и корни этой традиции идут из глубины веков, являясь характерной особенностью россиян.
Сплочённость, единство духа, самопожертвование — качества, которые сконцентрированы в одном слове — волонтерство, являющемся визитной карточкой социальной ответственности гражданина.
Поздравляем всех волонтеров, общественников города, вкладывающих свой труд
и ресурсы в социальное благополучие Шумерли,
и благодарим вас за благородство души и деятельную активность!
С уважением, глава города Шумерли С. Яргунин, глава администрации города Шумерли В. Шигашев.
Поздравление руководства г. Шумерли с Днем добровольца (волонтера)
История взаимопомощи, оказание поддержки в трудных ситуациях традиционна для нашего государства,