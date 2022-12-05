Поздравление руководства г. Шумерли с Днем добровольца (волонтера)

История взаимопомощи, оказание поддержки в трудных ситуациях традиционна для нашего государства,

и корни этой традиции идут из глубины веков, являясь характерной особенностью россиян.

Сплочённость, единство духа, самопожертвование — качества, которые сконцентрированы в одном слове — волонтерство, являющемся визитной карточкой социальной ответственности гражданина.

Поздравляем всех волонтеров, общественников города, вкладывающих свой труд

и ресурсы в социальное благополучие Шумерли,

и благодарим вас за благородство души и деятельную активность!

С уважением, глава города Шумерли С. Яргунин, глава администрации города Шумерли В. Шигашев.