Олег Николаев приветствовал участников полуфинала республиканского конкурса «Управленческая команда»

Глава Чувашии отметил, что сегодня перед республикой стоят новые масштабные задачи, решение которых невозможно без талантливых, целеустремленных, амбициозных людей.

«Жизнь быстро меняется. Изменения требуют от нас, чтобы мы были мобильными — в мыслях, словах и не менее важно – в действиях. Участвуя в конкурсе, вы демонстрируете мобильность, желание активно двигаться по жизни, узнавать новое. А эффективно это можно делать только в конкуренции, состязательности. Этот конкурс — одна из форм такого рода соревнований, по итогам которых каждый из вас войдет в орбиту внимания как управленческой команды Чувашской Республики, муниципальных образований, так моего лично, – подчеркнул Глава республики Олег Николаев. – Крупные предприятия республики тоже заинтересованы в хороших специалистах. Отчасти, обращая на вас внимание, мы тоже конкурируем, чтобы перетянуть себе вас, как специалистов, умеющих решать важнейшие задачи, которые встают сегодня как перед корпоративными командами предприятий, так и перед командой республики».

Конкурс «Управленческая команда» вызывает большой интерес в профессиональном сообществе. Ведь не зря партнерами нашего конкурса стали крупные производственные компании республики, организации банковского сектора, средний и малый бизнес, а самое главное – неравнодушные победители и финалисты конкурсов прошлых лет, которые безвозмездно провели обучающие семинары для нынешних участников в преддверии подготовки к этому этапу и обучили их проектному управлению.

Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов пожелал участникам конкурса двигаться только вперед, не бояться рисковать, намечать цели и всегда достигать их. «Основная задача конкурса – сформировать достойный кадровый резерв для всех уровней управления, и проигравших в данном случае не будет, потому что все прошедшие в полуфинал – уже серьёзные и высококвалифицированные профессионалы в своем деле», – отметил он.

В рамках мероприятия состоялись мастер-классы, тренинги, презентация проектов команд.

Справочно:

Республиканский конкурс «Управленческая команда» проводится в целях совершенствования государственного управления, привлечения на управленческие должности в социальной, экономической и общественно-политической сферах специалистов, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций. Впервые конкурс был проведен в 2020 году в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 10 февраля 2020 г. № 32 «О республиканских конкурсах «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров».

2 февраля 2021 года распоряжением Администрации Главы Чувашской Республики было утверждено Положение о республиканском конкурсе «Управленческая команда».

Конкурс проводится в третий раз. Всего в 2022 году на конкурс поступило 178 заявок от представителей различных сфер: бизнеса, культуры, науки, образования. 150 человек были допущены до заочного тестирования. В полуфинал допущено 90 участников.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.