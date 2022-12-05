В целях содействия популяризации знаний по энергосбережению в сфере ЖКХ, повышения уровня грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг и стимулирования использования в быту энергоэффективных технологий ГК — Фонд содействия реформированию ЖКХ совместно с Фондом образовательных проектов «Стратегия будущего» проводит III Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Е-ДИКТАНТ».



Мероприятие ежегодно собирает тысячи неравнодушных жителей со всей страны и реально способствует формированию культуры грамотного потребления ценных ресурсов. Вопросы Диктанта касаются тем экономии тепла, электроэнергии, газа и воды, как в своей квартире, так и в многоквартирном доме.



Все задания сопровождаются познавательными иллюстрациями и видеоконтентом. Диктант проходит с 20 октября по 10 декабря 2022 года в онлайн — формате на сайте energydict.ru. Помимо решения задач участники познакомятся с серией видеоматериалов с участием экспертов в области энергоэффективных технологий, примут участие в конкурсе на лучшую акцию энергосбережения. По результатам Диктанта более 100 человек станут победителями, которые получат дипломы и ценные призы от ГК — Фонда содействия реформированию ЖКХ.

С положением о проведении Диктанта можно ознакомиться на сайте.

Контакты организационного комитета: тел.: +7 (495) 055-06-95, e-mail: info@energydict.ru.